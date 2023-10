Podlaskie. Śmiertelne potrącenie 13-latka. Chłopiec jechał rowerem

Jak przekazała Anna Zaremba z wysokomazowieckiej policji, do tragedii doszło we wtorek (3 października) przed godziną 19 w okolicach miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze. Ze wstępnych informacji policji wynikało, że w tym miejscu doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty, a w zdarzeniu brał udział 26-letni kierowca auta. - Rowerzysta to 13-letni chłopiec - podała następnie Zaremba. Kierowca audi był trzeźwy. W miejscu wypadku występowały utrudnienia na czas pracy policji i wyjaśniania przez nią przyczyn i okoliczności zdarzenia.