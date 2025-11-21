W czwartek (20.11) w Grajewie doszło do tragedii. - Około godziny 19:18 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na torach kolejowych w Grajewie, pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Cmentarną, pociąg śmiertelnie potrącił człowieka - przekazała asp. Sylwia Gosiewska, oficer prasowa grajewskiej policji. Lokalny portal grajewo24.pl podał, że ofiarą tragedii jest prawdopodobnie 16-letni chłopak.

Ruch pociągów na tym odcinku został zablokowany na kilka godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Czytaj też: Podlascy terytorialsi pilnują torów. Patrole po akcie dywersji

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.