Tragedia w Antonowie. Mężczyzna utonął w zbiorniku po dawnej cegielni

Jacek Chlewicki
2025-09-09 7:23

Tragiczne zdarzenie w Antonowie w woj. podlaskim W poniedziałek, 8 września, w zbiorniku wodnym na terenie dawnej cegielni utonął mężczyzna. Do akcji ratowniczej wezwano policję i straż pożarną, jednak finał poszukiwań okazał się tragiczny.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe Zdjęcie ilustracyjne.
  • Do tragedii doszło w poniedziałek, 8 września w Antonowie (pow. bielski).
  • Mężczyzna wszedł do wody w zbiorniku po dawnej cegielni i zniknął pod jej powierzchnią.
  • Policję powiadomił świadek zdarzenia.
  • Na miejscu działała straż pożarna i nurkowie.
  • Ciało mężczyzny zostało odnalezione w wodzie.

Tragiczne utonięcie w Antonowie

W poniedziałek, 8 września, doszło do tragedii w Antonowie w powiecie bielskim (woj. podlaskie). Na terenie dawnej cegielni, gdzie obecnie znajduje się zbiornik wodny, utonął mężczyzna. Według ustaleń policji, wszedł on do wody i po chwili zniknął pod jej powierzchnią.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło od świadka, który przebywał nad wodą i był świadkiem dramatycznej sytuacji. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz straż pożarną. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowali się również nurkowie.

Po pewnym czasie strażacy-nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny w zbiorniku wodnym. Na miejscu prowadzono czynności pod nadzorem policji, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

BIELSK PODLASKI