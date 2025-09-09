Do tragedii doszło w poniedziałek, 8 września w Antonowie (pow. bielski).

Mężczyzna wszedł do wody w zbiorniku po dawnej cegielni i zniknął pod jej powierzchnią.

Policję powiadomił świadek zdarzenia.

Na miejscu działała straż pożarna i nurkowie.

Ciało mężczyzny zostało odnalezione w wodzie.

Tragiczne utonięcie w Antonowie

W poniedziałek, 8 września, doszło do tragedii w Antonowie w powiecie bielskim (woj. podlaskie). Na terenie dawnej cegielni, gdzie obecnie znajduje się zbiornik wodny, utonął mężczyzna. Według ustaleń policji, wszedł on do wody i po chwili zniknął pod jej powierzchnią.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło od świadka, który przebywał nad wodą i był świadkiem dramatycznej sytuacji. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz straż pożarną. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowali się również nurkowie.

Zobacz też: Kobieta i 4-letni chłopiec potrąceni na pasach. Dziecko trafiło śmigłowcem LPR do szpitala

Po pewnym czasie strażacy-nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny w zbiorniku wodnym. Na miejscu prowadzono czynności pod nadzorem policji, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.