Samochód uderzył w ciągnik. Kobieta nie żyje. Tragiczny wypadek pod Białymstokiem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-17 16:52

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po godz. 13 na Szosie Kruszewskiej w miejscowości Rogowo-Kolonia w powiecie białostockim. Samochód osobowy uderzył w tył ciągnika rolniczego.

Znak ostrzegawczy z napisem Wypadek na tle radiowozu. O tragedii w Rogowie-Kolonii przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Ze wstępnych informacji przekazanych przez podlaską policję wynika, że autem osobowym kierowała 54-letnia kobieta. Pojazd uderzył w ciągnik, który w chwili zdarzenia był wykorzystywany do koszenia trawy na poboczu drogi. – Niestety finał tego zdarzenia jest tragiczny – przekazał oficer prasowy podlaskiej policji.

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Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

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TRAGICZNY WYPADEK