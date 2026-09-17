Samochód uderzył w ciągnik. Kobieta nie żyje. Tragiczny wypadek pod Białymstokiem

Ze wstępnych informacji przekazanych przez podlaską policję wynika, że autem osobowym kierowała 54-letnia kobieta. Pojazd uderzył w ciągnik, który w chwili zdarzenia był wykorzystywany do koszenia trawy na poboczu drogi. – Niestety finał tego zdarzenia jest tragiczny – przekazał oficer prasowy podlaskiej policji.

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Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.