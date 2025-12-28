W niedzielę (28.12) przed południem służby otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Siemiatyczach. Po ugaszeniu ognia wewnątrz domu znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy prowadzą czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz przyczyn śmierci mężczyzny. Na obecnym etapie służby nie przekazują dodatkowych informacji.

