Tragiczny pożar w Siemiatyczach. W domu znaleziono ciało 65-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-28 14:00

Do tragicznego zdarzenia doszło przed południem w Siemiatyczach. Po pożarze budynku mieszkalnego służby znalazły wewnątrz ciało 65-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Pożar hali magazynowej w Skawinie

i

Autor: ART SERVICE / Super Express

W niedzielę (28.12) przed południem służby otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Siemiatyczach. Po ugaszeniu ognia wewnątrz domu znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny.

Czytaj też: Pożar w Boże Narodzenie. Z płonącego domu wyciągnięto dwa ciała

Na miejsce skierowano policjantów, którzy prowadzą czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz przyczyn śmierci mężczyzny. Na obecnym etapie służby nie przekazują dodatkowych informacji.

Czytaj też: "Miał wspaniałe marzenia". 18-letni Adam zginął pod dyskoteką. Przed tragedią wysłał rodzinie SMS-a

Krakowscy policjanci uratowali kobiety z pożaru
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA SIEMIATYCZE
SIEMIATYCZE