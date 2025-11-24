W Szumowie doszło do dramatycznego pożaru, w którym zginęły dwie osoby. 22 listopada o godzinie 17:46 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące ognia w domu jednorodzinnym.

Po przybyciu na miejsce strażacy zastali budynek objęty ogniem. Z płonącego pomieszczenia ewakuowano dwie nieprzytomne osoby – 54-letnia kobietę oraz 2-letnie dziecko. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Działania straży obejmowały także ugaszenie pożaru, zabezpieczenie terenu oraz odłączenie zasilania elektrycznego. Po przejęciu poszkodowanych Zespoły Ratownictwa Medycznego kontynuowały czynności ratujące życie. Mimo wysiłków służb, życia kobiety i dziecka nie udało się uratować. Mieszkańcy miejscowości podkreślają, że kobieta była bardzo lubiana. Jej rodzina jest właścicielem okolicznych żwirowni.

Do szpitala przewieziono również dwóch mężczyzn – pozostali oni pod obserwacją lekarzy. Po zakończeniu akcji gaśniczej budynek został przewietrzony i sprawdzony detektorami wielogazowymi. Nie wykryto dodatkowych zagrożeń. Dalsze czynności wyjaśniające na miejscu prowadziła policja pod nadzorem prokuratora.

Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Starostwo Powiatowe w Zambrowie poinformowało o głębokim żalu i przekazało wyrazy współczucia rodzinie ofiar. W oficjalnym komunikacie wspomniano zmarłą kobietę oraz jej ukochanego wnuka, którzy zginęli w pożarze.

