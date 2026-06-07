Tragiczny wypadek. Motocyklista uderzył w stację transformatorową. Zginął na miejscu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 17:47

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę, 7 lipca, w Sobolewie koło Białegostoku. Życie stracił motocyklista, który uderzył w ścianę stacji transformatorowej.

Tragiczny wypadek koło Białegostoku. Motocyklista zginął na miejscu

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Autor: Soft Light/ Shutterstock

Jak poinformowała policja, kierujący motocyklem mężczyzna z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Obrażenia okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze wykonywali czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.

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– Mężczyzna kierujący motocyklem uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Poniósł śmierć na miejscu – informuje oficer prasowy.

Szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia są ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

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