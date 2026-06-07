Tragiczny wypadek. Motocyklista uderzył w stację transformatorową. Zginął na miejscu

Jak poinformowała policja, kierujący motocyklem mężczyzna z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Obrażenia okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze wykonywali czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Czytaj też: Tragiczny wypadek. Nie żyje 32-letni motocyklista

– Mężczyzna kierujący motocyklem uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Poniósł śmierć na miejscu – informuje oficer prasowy.

Szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia są ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratora.