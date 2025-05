Tragiczny wypadek motocyklisty. Mężczyzna nie żyje

Matura 2025. Wszystkie ODPOWIEDZI do biologii i arkusze CKE już do ściągnięcia. Zobacz, czy zdałeś 9.05.2025

W poniedziałek (12.05) około godziny 13 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty w rejonie miejscowości Brzóski Brzezińskie (pow. wysokomazowiecki). - W zdarzeniu brał udział ciągnik rolniczy oraz motocykl. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia - przekazała mł. asp. Kinga Wlazlo Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem. 65-letni motocyklista został przetransportowany do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.

Wiadomo, że 23-letni kierowca ciągnika był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokurator ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy

