Tragiczny wypadek w Kamieniu. Nie żyje kierowca samochodu osobowego

2025-08-13 15:17

W środę, 13 sierpnia, około godziny 12 w miejscowości Kamień w powiecie augustowskim doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i samochód osobowy. Droga w miejscu wypadku na długi czas została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

W środę, 13 sierpnia, około godziny 12 w miejscowości Kamień w powiecie augustowskim doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i samochód osobowy. Jak poinformował oficer prasowy policji, w wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Służby cały czas prowadzą czynności na miejscu tragedii, a okoliczności wypadku są ustalane.

Droga w miejscu wypadku na długi czas została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

