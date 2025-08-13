W środę, 13 sierpnia, około godziny 12 w miejscowości Kamień w powiecie augustowskim doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i samochód osobowy. Jak poinformował oficer prasowy policji, w wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Służby cały czas prowadzą czynności na miejscu tragedii, a okoliczności wypadku są ustalane.

Czytaj też: 15-latek na motocyklu zderzył się z kombajnem. Tragiczny wypadek koło Bielska Podlaskiego

Droga w miejscu wypadku na długi czas została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.