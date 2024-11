Śmierć na S8. Kierowca zmieniał koło w swoim BMW

Kobieta wróciła do domu i spanikowała. Zalała gorący olej wodą i doprowadziła do pożaru. Ewakuacja mieszkańców. Policjant w szpitalu

W poniedziałek 28 października na S8 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 62-latek. Mężczyzna zmieniał koło w swoim BMW. Zatrzymał się na wysokości miejscowości Wyszomierz Wielki (powiat zambrowski). 62-latek został potrącony przez samochód ciężarowy. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Niedawno pojawiły się nowe ustalenia w tej sprawie. Jak informuje "Radio Białystok", sprawcą wypadku jest obywatel Republiki Czeskiej. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. W śledztwie ustalono, że Czech jechał za szybko i nie zachował odpowiedniej odległości od omijanego pojazdu.

Jak podaje "Radio Białystok", mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy.

