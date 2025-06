Wypadek pod wpływem alkoholu i narkotyków

Do tego tragicznego wypadku, o którym mówi cała Polska, doszło w poniedziałek 30 września 2024 roku. Z ustaleń śledztwa Prokuratury Rejonowej w Augustowie wynika, że kierowca audi - Krzysztof O., mając 2 promile alkoholu we krwi oraz będąc pod wpływem amfetaminy i marihuany, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie manewru wyprzedzania uderzył w tył volkswagena, po czym stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na lewe pobocze, uderzył w głaz i dachował.

19-letnia pasażerka audi została przewieziona do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, Patrycja zmarła razem z nienarodzonym dzieckiem.

- W toku śledztwa ustalono, że 19-letni kierowca Volkswagena również był nietrzeźwy (około 0,9 promila), a ponadto obaj mężczyźni się znali i przed zdarzeniem ułatwili spożycie alkoholu 17-letniej pasażerce Volkswagena poprzez dostarczenie jej alkoholu w postaci wódki i nakłanianie do wspólnego jej wypicia - informuje prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

W związku z tym prokurator oskarżył dodatkowo kierowcę volkswagena o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, a obu mężczyzn o rozpijanie małoletniej.

Po wypadku rozmawialiśmy z panią Renatą, mamą 19-letniej Patrycji. - Boże, w jednej chwili zabrałeś mi wszystko! Straciłam jedyne dziecko i wnuczkę, którą już kochałam! Nie wiem, jak to się mogło stać! Patrycja miała prawo jazdy. Była dobrym i uważnym kierowcą. Mogła poprowadzić. Może była zbyt zmęczona, a może było jej już ciężko z ciążowym brzuchem usiąść za kierownicą? - zastanawiała się. - Przecież nie musiała wsiadać z Krzyśkiem do auta. Chyba że chciała go pilnować, żeby bezpieczniej prowadził? A co temu Krzyśkowi przyszło do głowy, żeby w ogóle jechać samochodem? To przecież dobry dzieciak. Tylko widać w głowie siano - opowiada pani Renata.

Krzysztof i Patrycja cieszyli się, że na świat wkrótce przyjdzie ich córeczka. Mieli już wybrane dla niej imię - Nadia. Kupowali już ubranka, pieluchy, oliwki i kremy. Wszystko mieli gotowe.

Patrycja zginęła w ósmym miesiącu ciąży. Zapadł wyrok za śmiertelny wypadek

Kierowca audi został skazany na 14 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu i narkotyków, na 3 lata za prowadzenie pojazdu w takim stanie, na 3 miesiące za rozpijanie małoletniej. Sąd orzekł karę łączną 15 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić:

10 tys. zł częściowego zadośćuczynienia rodzinie zmarłej,

40 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kierowca Volkswagena został skazany na rok ograniczenia wolności (z obowiązkiem 30 godzin nieodpłatnej pracy społecznej miesięcznie), zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł na ten sam fundusz.

