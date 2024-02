Śmiertelne potrącenie rowerzystki. Tragiczny wypadek w Podlaskiem

Tragiczny wypadek w Szepietowie (pow. wysokomazowiecki). Około godziny 12 doszło tam do śmiertelnego potrącenia rowerzystki. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na ulicy Mazowieckiej w Szepietowie doszło do potrącenia rowerzystki przez 30-latkę kierującą seatem - przekazała nam asp. sztab. Anna Zaremba z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Dokładnie okoliczności tego zdarzenia nie są jeszcze znane. Ustalą to policjanci.

66-letnia rowerzystka niestety zginęła na miejscu. Badania alkomatem wykazało, że kierująca osobówką kobieta była trzeźwa. Policjanci pracujący na miejscu wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora. "Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i dostosowanie prędkości pojazdów do warunków, jakie panują na drodze" - apelują policjanci.

