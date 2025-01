i Autor: Pixabay Uczniowie z kolejnych województw rozpoczynają ferie. Od nowego roku wielkie zmiany

Uczniowie z kolejnych województw rozpoczynają ferie. Od nowego roku wielkie zmiany

Ferie zimowe to ten wspaniały okres w roku, kiedy młodzi ludzie mogą odpocząć od szkoły korzystając z uroków zimy. Dla młodych ludzi ferie zimowe to także okazja do naładowania baterii przed drugą połową roku szkolnego. W sobotę ferie zimowe rozpoczynają się w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.