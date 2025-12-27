Śmiertelna bójka pod dyskoteką. Nowe informacje o zatrzymanych

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży, dwóch mężczyzn podejrzanych jest o udział w bójce przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy (woj. podlaskie), gdzie wskutek obrażeń zmarł 18-latek. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii.

  • Tragedia przed dyskoteką we Wnorach-Wiechach wstrząsnęła lokalną społecznością.
  • 18-latek zmarł w wyniku obrażeń głowy po bójce, w którą zamieszani są dwaj mężczyźni.
  • Prokuratura postawiła zarzuty, a sprawa jest w toku – czy będą kolejne zatrzymania?

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała w nocy z czwartku na piątek (25/26 grudnia). Jak informowała podlaska policja, do poszkodowanego wezwano ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce wzięli udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu ostrołęckiego (woj. mazowieckie). Jak mówiła Leszczyńska, pokrzywdzony został uderzony ręką i upadł na betonowe podłoże. Dodała, że powstała rana głowy, a w jej następstwie wytworzyły się obustronne krwiaki podtwardówkowe, powstał obrzęk mózgu, co spowodowało zgon pokrzywdzonego.

W piątek (26 grudnia) - w związku ze zdarzeniem - zatrzymano dwóch mężczyzn. - Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut udziału w bójce z art. 158 Kodeksu karnego - poinformowała w sobotę wieczorem (27 grudnia) PAP Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży.

Jak dodała, drugi podejrzany, wobec którego w sobotę wieczorem prowadzone były jeszcze czynności, usłyszał zarzut udziału w bójce i spowodowania obrażeń, w wyniku których nastąpiła śmierć pokrzywdzonego.

Po zakończeniu czynności prokurator ma zdecydować o zastosowaniu środków wobec podejrzanych, w tym, czy będzie kierował do sądu wniosek o areszt. Leszczyńska powiedziała, że czynności w tej sprawie są w toku i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

