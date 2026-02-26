W czwartek zawyje syrena alarmowa w Białymstoku. Jest komunikat

Komenda 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku przekazała, że sygnał alarmowy będzie emitowany na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kawaleryjskiej 70 w godzinach od 10.00 do 13.00. Uruchomienie syreny jest elementem szkolenia pod nazwą „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Ćwiczenia mają charakter planowy i odbywają się w ramach działań szkoleniowych prowadzonych na terenie jednostki.

Wojsko podkreśla, że nadawany sygnał będzie częścią zaplanowanych działań i nie ma związku z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia.

Najważniejsze informacje:

Data: czwartek, 26 lutego

Godziny: 10.00–13.00

Miejsce: kompleks wojskowy, ul. Kawaleryjska 70 w Białymstoku

Powód: ćwiczenia „Dzień Zagrożenia Skażeniem”

Charakter sygnału: szkoleniowy, brak realnego zagrożenia

Mieszkańcy okolic ul. Kawaleryjskiej mogą więc spodziewać się dźwięku syreny w podanych godzinach. To zaplanowane ćwiczenia prowadzone przez wojsko.