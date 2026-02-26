Gdy ratował innych, ogień zabrał mu wszystko. Ruszyła pomoc dla ratownika medycznego

Ratownik medyczny z USK w Białymstoku stracił dom w pożarze.

Do tragedii doszło w nocy z 18 na 19, gdy był na dyżurze.

Spłonął cały dobytek oraz dokumenty.

Uruchomiono internetową zbiórkę na odbudowę domu i pomoc dla niego oraz jego babci.

Tomek od lat pracuje jako ratownik medyczny. Na co dzień pełni dyżury w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Jest związany z Oddziałem Intensywnej Terapii w Klinice Kardiochirurgii, gdzie w sytuacjach zagrożenia życia liczą się sekundy i szybkie decyzje.

Tragedia podczas dyżuru

Do dramatu doszło w nocy z 18 na 19 lutego. W czasie, gdy Tomek był w pracy, spłonął dom, w którym mieszkał i opiekował się swoją starszą babcią. Ogień strawił budynek doszczętnie. Zniszczeniu uległy rzeczy codziennego użytku, dokumenty oraz cały dobytek. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku poinformował o tragedii w mediach społecznościowych: "To dramat, który trudno sobie wyobrazić. Tomek, nasz ratownik z Oddziału Intensywnej Terapii w Klinice Kardiochirurgii – człowiek, który na co dzień ratuje życie i zdrowie innych – kilka dni temu w pożarze stracił swój dom. Jego przyjaciele uruchomili zbiórkę, by mu pomóc stanąć na nogi i odbudować spalony dom".

Ruszyła zbiórka dla ratownika

Do tej pory udało się zebrać 110 tys. złotych. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na:

odbudowę domu lub zapewnienie bezpiecznego miejsca do życia,

odtworzenie dokumentów,

zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do codziennego funkcjonowania,

wsparcie w opiece nad starszą babcią.

Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata ma znaczenie. Zachęcają również do udostępniania informacji o zbiórce, aby dotarła do jak największej liczby osób.

Tomek przez lata był wsparciem dla pacjentów i ich rodzin w najtrudniejszych momentach. Niósł fachową pomoc i spokój tam, gdzie zagrożone było zdrowie i życie. Dziś sam znalazł się w sytuacji, w której potrzebuje solidarności i wsparcia. Zbiórka ma pomóc mu stanąć na nogi i odbudować to, co w jednej chwili zabrał ogień.