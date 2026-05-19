W aucie siedział martwy mężczyzna. Makabryczne odkrycie na Podlasiu

Jacek Chlewicki
2026-05-19 9:02

Tragiczne zdarzenie w powiecie wysokomazowieckim. W rejonie miejscowości Zadobrze w gminie Ciechanowiec odnaleziono samochód stojący w rowie. W środku znajdował się starszy mężczyzna, który nie dawał oznak życia.

Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • samochód odnaleziono w rowie w rejonie Zadobrza,
  • w aucie znajdował się 82-letni mężczyzna,
  • lekarz stwierdził zgon na miejscu,
  • sprawę wyjaśnia policja i prokuratura.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 18 maja 2026 roku, tuż przed godziną 6 rano. Policja otrzymała zgłoszenie o aucie znajdującym się w rowie w okolicy miejscowości Zadobrze. Jak wynikało ze zgłoszenia, za kierownicą siedział mężczyzna, który nie reagował i nie dawał oznak życia. Na miejsce skierowano służby.

Policjanci zabezpieczyli teren zdarzenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Ofiarą jest 82-letni mężczyzna.

Okoliczności śmierci seniora wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem. Na ten moment służby nie przekazują dodatkowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.

WYSOKIE MAZOWIECKIE