Żubr zaatakował turystkę w Białowieży! Kobieta trafiła do szpitala

Turystka została zaatakowana przez żubra poza Białowieskim Parkiem Narodowym, gdy grupa ludzi podeszła zbyt blisko zwierzęcia.

W wyniku zdarzenia, kobieta odniosła poważne obrażenia i obecnie przebywa w szpitalu.

Eksperci przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od dzikich zwierząt, szczególnie żubrów, które mogą być nieprzewidywalne.

Jakie są kluczowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z dziką przyrodą, aby uniknąć podobnych incydentów?

Jak informuje PAP, zdarzenie miało miejsce poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego (BPN). Turystka została zaatakowana przez żubra, gdy grupa osób zbliżyła się do niego, prawdopodobnie w celu wykonania zdjęcia.

– W wyniku zdarzenia jedna z tych osób została poważnie poturbowana i trafiła do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy – poinformował BPN, przypominając jednocześnie o konieczności zachowywania bezpiecznej odległości od dzikich zwierząt.

Zobacz: "To był istny armagedon". Teresa z Podlasia przeżyła horror. Bandyci wtargnęli do jej domu

Eksperci podkreślają, że żubr to zwierzę potężne, szybkie i silne, a jego reakcje są nieprzewidywalne, gdy poczuje się zagrożone.

– Nie jest z natury agresywny, jednak w sytuacji zagrożenia lub zbyt bliskiego kontaktu reaguje obronnie – wyjaśniła dr Katarzyna Daleszczyk z ośrodka hodowli żubrów BPN w Białowieży.

Specjalistka zaznaczyła, że bezpieczna odległość od żubra wynosi co najmniej 50 metrów. Podkreśliła też, że zbliżanie się do dzikich zwierząt, fotografowanie ich z bliska czy dokarmianie w pobliżu osad zwiększa ryzyko groźnych incydentów zarówno dla ludzi, jak i samych zwierząt.

BPN przypomniał, że wykładanie karmy w pobliżu domostw lub osad przyciąga dzikie zwierzęta i zwiększa prawdopodobieństwo niebezpiecznych sytuacji.

– Reakcja dzikich zwierząt zależy w dużej mierze od zachowania człowieka. Bezpieczeństwo w kontaktach z dziką przyrodą zależy przede wszystkim od rozwagi i szacunku ludzi dla dzikich zwierząt i ich naturalnego środowiska – podkreślił park.

Pracownicy BPN dokumentują również miejsca, gdzie w pobliżu domów i siedlisk wykładane jest siano lub inne jedzenie dla dzikich zwierząt, aby lepiej monitorować sytuacje zwiększające ryzyko kontaktu ludzi ze zwierzętami.