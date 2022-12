Ludzie zamiast chodnikami, idą po zaśnieżonych trawnikach. Ewa trzymała się płotów. Białystok skuty lodem

Życzenia na Wigilię. Co powiedzieć przy świątecznym stole? Tradycyjne, proste i krótkie życzenia świąteczne

We wtorek rano Białystok był sparaliżowany z powodu śliskich ulic i chodników. Ruch autobusów miejskich był wstrzymany, w związku z tym prezydent Białegostoku zaapelował do dyrektorów szkół, aby odwołali zajęcia dydaktyczne w szkołach. - Dzieciom, które dotrą do szkół zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach - napisał Tadeusz Truskolaski.

Szklanka w Białymstoku. Potwornie trudna sytuacja na osiedlach

W związku z sytuacją i oblodzonymi chodnikami mieszkańcy mieli problem nie tylko z dotarciem do pracy, ale też z wyjściem z domu. Wyjścia i chodniki przed wieloma blokami są oblodzone i choć widać, że posypano sól, to nie zdążyła ona jeszcze zadziałać. Wiele osób szło zaśnieżonymi trawnikami. W połowie drogi na przystanek zawróciła pani Ewa, która powiedziała PAP, że nie była w stanie podejść pod górkę, część drogi pokonała idąc trzymając się płotów, ale "pokonała" ją boczna uliczka, przez którą nie dała rady przejść.

Na osiedlu Bojary w centrum miasta widać było, że te osoby, które zdecydowały się wyjść z domu, zamiast po chodniku szły po ulicach.

Do pracy nie dotarła też np. pani Natalia, która przed godz. 7 nie mogła doczekać się na autobus, które - jak się okazało - zostały odwołane, nie było też dostępnej żadnej taksówki, nie miała też innej możliwości transportu, bo osoba, która mogła jej pomóc nie dała rady wyjechać z osiedlowego parkingu. - Zadzwoniłam do szefowej, odwołałyśmy klientów - powiedziała PAP.

Na osiedlowych uliczkach i parkingach zalega lód. Wielu kierowcom długi czas zajmuje zeskrobanie lodu z szyb. Jedna pani mówiła, że musiała złamać przepisy i uruchomić silnik, żeby lód "ruszył". Jednak nawet, gdy auto jest już odśnieżone i gotowe do jazdy, to kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicach. Wielu kierowców miało problem z podjechaniem pod niewielkie wzniesienie, nie było też łatwo przyhamować, żeby skręcić.

Gołoledź w Białymstoku. IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia.

Alert obowiązuje do wtorku (20.12) do godz. 14. - Opady marznące występują jeszcze w powiatach przygranicznych. Obecnie temperatura gruntu waha się od -1°C do 0°C i lokalnie jeszcze mogą wystąpić słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Nadal miejscami na chodnikach i drogach ślisko - czytamy w najnowszym komunikacie meteorologicznym.

