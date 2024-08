Zabójstwo pielęgniarki w Białymstoku. Agnieszka miała przed sobą całe życie. Matka: "Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił"

Informację o zniszczeniu pomnika, "wyjątkowym akcie wandalizmu", podał w poniedziałek w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Na jednym z zamieszczonych przez niego zdjęć widać przewrócony pomnik. W poniedziałek wczesnym popołudniem miejsce było już uprzątnięte, z chodnika wystają stalowe elementy, na których pomnik był osadzony. - Aż trudno uwierzyć, że ktoś włożył wysiłek w to, żeby zniszczyć tak charakterystyczne dla naszego miasta pomnik, który jest ozdobą Białegostoku - powiedział w rozmowie z PAP Rudnicki.

Rudnicki powiedział PAP, że w tym miejscu nie ma miejskiego monitoringu, ale powinno być ono objęte w monitoringu pobliskiego banku. Dodał, że miasto skontaktuje się z artystami, którzy wykonali rzeźbę, żeby ocenili, czy uda się ją szybko ustawić z powrotem, czy też została poważniej uszkodzona.

Według niego, pomnik został zdewastowany w weekend, najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę lub w niedzielę rano. - Pomnik został wyrwany z nawierzchni chodnika i przewrócony. Pomnik został zabezpieczony i zrobimy wszystko, by jak najszybciej wrócił na swoje miejsce - napisał Rudnicki. Poinformował też, że sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Kim był Ludwik Zamenhof?

Ludwik Zamenhof był twórcą języka esperanto. Urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku i tam spędził dzieciństwo. Posługując się pseudonimem dr Esperanto (mający nadzieję), wydał podręcznik do nauki języka międzynarodowego. Zmarł 14 kwietnia 1917 roku. Pomnik młodego Zamenhofa to projekt złożony do budżetu obywatelskiego 2017 roku, w przypadającą wtedy 100. rocznicę śmierci Zamenhofa. Ustawiono go przy ul. Zamenhofa, gdzie niegdyś znajdował się dom rodzinny twórcy esperanto.

