W całej Polsce trwa liczenie wiernych. Kościół sprawdza frekwencję na mszach

Trwa liczenie katolików podczas niedzielnych praktyk religijnych

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, tegoroczne liczenie odbywa się w niedzielę, 19 października. Praktyka ta prowadzona jest raz w roku, w jedną z październikowych niedziel, we wszystkich parafiach w kraju. Badanie obejmuje dwie grupy wiernych – dominicantes, czyli osoby uczestniczące w niedzielnej mszy świętej, oraz communicantes, czyli przystępujących w tym dniu do komunii świętej.

Ilu Polaków chodzi do kościoła?

Z danych „Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce” (Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia) za rok 2023, opracowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), wynika, że w mszach świętych uczestniczyło 29,2 proc. katolików. Dla porównania, w 2022 roku było to 29,5 proc., a w 2021 roku – 28,3 proc. Z kolei wskaźnik communicantes, czyli osób przyjmujących komunię, wyniósł 14,2 proc. (2022 – 13,9 proc., 2021 – 12,9 proc.).

Czytaj też: AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce. Klasyka wraca do łask

Najbardziej i najmniej aktywne diecezje

W 2023 roku najwyższy wskaźnik communicantes zanotowano w:

diecezji tarnowskiej – 24,4 proc.,

zamojsko-lubaczowskiej – 21,1 proc.,

białostockiej – 20,01 proc.

Najniższy udział wiernych przystępujących do komunii odnotowano w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz sosnowieckiej – po 8,5 proc.

Czytaj też: Kiedy zmiana czasu 2025 i jak się do niej przygotować? Sen, zdrowie, samopoczucie

Instytut bada religijność Polaków od ponad 50 lat

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza został założony w 1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księży pallotynów) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym niezależnym ośrodkiem naukowym w Polsce zajmującym się badaniem religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. W swoich analizach współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

Najpiękniejsze kościoły w Polsce. To perełki architektury sakralnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.