Andrzej Duda z PiS zmiażdżył swoją konkurentkę. Absolutna deklasacja

W Kolnie bez zmian. Na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy burmistrz miasta - Andrzej Duda. Samorządowiec związany z Prawem i Sprawiedliwością w wyborach samorządowych 2024 uzyskał 75,70 procent głosów. Na Dudę zagłosowało 3 044 osób. To deklasacja. Na drugim miejscu jest Monika Stachelska z wynikiem 16,02 procent (644 głosów).

Mgr inż. Andrzej Duda ma 63 lata. Ma żonę i dwójkę dzieci. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Na strone Urzędu Miasta w Kolnie możemy przeczytać, że Andrzej Duda lubi myślistwo i wędkarstwo. To będzie jego 5 kadencja jako burmistrza Kolna. Wcześniej był między innymi dyrektorem gabinetu wojewody podlaskiego, pracował w Telekomunikacji Polskiej. W latach 2000 - 2002 był starostą kolneńskim.

W głosowaniu do Rady Miasta Kolno zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość - 37,48 proc. głosów. PiS będzie miało 6 mandatów. "Kolno wybrało elektorat PiSu. No cóż. Szanujemy - Wasz wybór! My stawiamy na bezpartyjność, liczymy na to, że nasza konkurencja zrealizuje przynajmniej część oczekiwań mieszkańców. Miejmy nadzieję, że kampania naszego komitetu wpłynie pozytywnie na aktywność, niektórych radnych, którzy od lat jej nie podejmują" - napisała w mediach społecznościowych kandydatka na burmistrz Monika Stachelska.

