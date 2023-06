W rzece znaleziono dwa ciała. Makabryczne odkrycie na Podlasiu

We wtorek wieczorem w rzece w okolicach miejscowości Janowo (gmina Narewka) dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono zwłoki dwóch osób. Na razie nie udało się ich zidentyfikować. To na ten moment jedyne informacje, która podała policja. Janowo leżą około 11 kilometrów od granicy z Białorusią. Niewykluczone, że ciała należą do migrantów. Okoliczności tej tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora.

