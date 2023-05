Z rzeki wyłowiono zwłoki. Wstrząsające odkrycie na Podlasiu

W rzece Świsłocz w rejonie wsi Łosiniany (gmina Krynki) znaleziono zwłoki człowieka. - Policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne, w związku z odnalezieniem zwłok w rzece Świsłocz - informuje zespół prasowy podlaskich policjantów. Na ten moment są to jedyne informacje w sprawie tego makabrycznego odkrycia. Bardzo prawdopodobne, że są to zwłoki migranta. Łosiniany leżą tuż przy granicy z Białorusią. W rzece Świsłocz znajdowano już wcześniej zwłoki cudzoziemców próbujących nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski.

Według informacji Straży Granicznej, 23 maja do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 112 osób, m.in. obywateli Somalii, Bangladeszu.

