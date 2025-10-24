W weekend nie wychodź z domu bez parasola. Prognoza IMGW jest jednoznaczna

Polska szykuje się na deszczowy i wietrzny weekend (25-26 października), z opadami deszczu i silnymi porywami wiatru.

Prognozowane są obfite opady, szczególnie na północnym wschodzie, a w górach spadnie śnieg.

Temperatura będzie zróżnicowana, ale silny wiatr, zwłaszcza w górach i nad morzem, może być niebezpieczny.

Sprawdź, jakich warunków pogodowych możesz spodziewać się w swojej okolicy i czy przygotować się na zamiecie śnieżne!

Noc z piątku na sobotę (24/25 października) pochmurna i deszczowa na północnym wschodzie. Prognozowana suma opadów do 15 mm, a na Suwalszczyźnie nawet 20 mm. Na pozostałym obszarze również popada, ale słabiej, a opady z czasem będą zanikach. Wysoko w górach śnieg z deszczem i śnieg, na szczytach Tatr przybędzie do 5 cm białego puchu.

Najbliższej nocy najchłodniej w kotlinach górskich, tam od zera do 2°C. Na południu Polski i w centrum od 3°C. Najcieplej na krańcach wschodnich, zachodnich oraz na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach lokalnie około 60 km/h, a na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, okresami silny (do 40 km/h), w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h, może powodować zamiecie i zawieje śnieżne – zapowiada IMGW.

W sobotę (25 października) pochmurno, ale popada tylko przelotnie, najmocniej na Suwalszczyźnie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na szczytach Tatr i Karkonoszy może przybyć do 5 cm śniegu. W sobotę najchłodniej w obszarze podgórskim Karpat, tam na termometrach od 4°C do 7°C. W rejonie podgórskim Sudetów i na północnym wschodzie 8°C. Najcieplej w południowej i zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami w porywach do 55 km/h, a nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na ogół południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – przewiduje IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października) przelotny deszcz, zaś wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam od 1°C do 3°C. Na pozostałym obszarze od 4°C do 7°C, najcieplej na Helu, gdzie termometry wskażą do 8°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – informuje IMGW.

W niedzielę (25 października) spadnie przelotny deszcz, zaś w rejonach podgórskich po południu lub wieczorem deszcz ze śniegiem. W górach możliwy przelotny śnieg. Lokalnie suma opadów do 10 mm, najmocniej popada w zachodniej Polsce.

W niedzielę na termometrach od 8°C na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie do 13°C na południowym wschodzie Polski. Najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 5°C do 7°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h, w porywach do 60 km/h na wschodzie i do 70 km/h na zachodzie kraju, a w rejonie podgórskim Sudetów do 80 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

