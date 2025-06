Służby w gotowości przed wakacjami

Jak przekazał wojewoda Jacek Brzozowski podczas środowej konferencji prasowej, służby są w pełnej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym zarówno w regionie, jak i poza jego granicami. Każda forma zorganizowanego wypoczynku ma być kontrolowana nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również sanitarno-epidemiologicznym.

Kąpieliska sprawdzone, sprzęt wodny doposażony

Wojewoda przypomniał, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 18 kąpielisk zatwierdzonych przez sanepid. Wszystkie zostały skontrolowane pod kątem jakości wody i zabezpieczenia ratowniczego. Dodatkowo, na początku czerwca cztery jednostki WOPR otrzymały środki finansowe na zakup dodatkowego sprzętu ratunkowego.

Kontrole autokarów i dróg dojazdowych

Duży nacisk położono na kontrole pojazdów przewożących dzieci. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego i inne służby będą sprawdzać autokary zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie podróży powrotnej. Kontrole obejmą m.in. trzeźwość kierowców, wyposażenie autobusów i prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach.

Apel do rodziców i opiekunów

Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło poinformowała, że do kuratorium wpłynęło już ponad 650 zgłoszeń organizatorów wypoczynku, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Zapowiedziano, że co najmniej 20 proc. zorganizowanych form wypoczynku zostanie skontrolowanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych organizowanych po raz pierwszy. Kurator zaapelowała też do rodziców o weryfikację miejsc wypoczynku oraz o kontrolowanie aktywności dzieci w internecie, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy młodzi spędzają więcej czasu w sieci.

Policja, sanepid i straż pożarna będą czuwać

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa zapowiedział wzmożone patrole na drogach i kontrolę bezpieczeństwa nad wodą. Policjanci wodniacy będą patrolować akweny na łodziach motorowych i skuterach wodnych. Działania kontrolne zapowiedziały również sanepid, straż pożarna i Inspekcja Ruchu Drogowego. Oprócz kontroli, służby planują także prowadzenie akcji edukacyjnych.

