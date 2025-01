Walc maturzystów podbija internet. "Złoty medal w dziedzinie sztuki"

Ponad 1800 komentarzy, 1,6 tys. udostępnień, jeszcze więcej komentarzy oraz... milion wyświetleń. Walc wiedeński zatańczony przez tegorocznych maturzystów II LO w Białymstoku stał się hitem internetu. Przepiękną choreografię wymyśliła prof. Dorota Bodnar, która co roku przygotowuje uczniów do tańca. Tym razem młodzi ludzie zatańczyli do walca z filmu "Noce i dnie". Zrobili to z klasą i gracją. Internauci rozpływają się w zachwytach. - "Choreografia Pani prof. Doroty Bondar oraz wykonanie młodzieży zasługuje na złoty medal olimpijski w dziedzinie sztuki", "Przepięknie! Klasa, styl i poziom!", "Piękny i dostojny taniec", "Pięknie, brawo za pomysł i piękne stroje, a przede wszystkim brawa dla wokalisty" - komentują internauci. Filmik znajdziecie poniżej.

W najnowszym rankingu Perspektyw, II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku zajęło 18. miejsce. To najlepszy wynik spośród wszystkich liceów w woj. podlaskim. Na studniówce II LO w Białymstoku pojawił się w tym roku m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz Podlaska Kurator Oświaty - Agnieszka Krokos-Janczyło.

Studniówka II LO w Białymstoku. Zachwycający taniec maturzystów