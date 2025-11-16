Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz z wielkim problemem. Musiał szybko działać

Jacek Chlewicki
2025-11-16 9:00

Rolnicy. Podlasie. Życie na wsi rządzi się swoimi prawami – codzienne obowiązki, nagłe awarie i wzajemna pomoc to stały element pracy rolników. W Plutyczach, Laszkach i Kundziczach każdy ma ręce pełne roboty, ale dzięki współdziałaniu wszystko udaje się doprowadzić do końca. Tak zapowiada się najnowszy odcinek programu "Rolnicy. Podlasie", który widzowie zobaczą w niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Expres Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle zniknął. Gienek coś wie. "Ty kota ogonem nie odwracaj"

Rolnicy. Podlasie. 43-letni Andrzej przygotowuje się do pracy z rozrzutnikiem, jednak jego plany przerywa uszkodzona dętka w kole. Sytuacja wymaga szybkiej reakcji, dlatego wzywa Walka, który przyjeżdża z odpowiednimi narzędziami. Podczas oczekiwania na pomoc Gienek i Sławek rozpalają ognisko, a także odpalają parnik, aby ugotować ziemniaki. Po dotarciu Walka udaje się sprawnie wymienić koło. Kiedy prace dobiegają końca, Gienek częstuje wszystkich ciepłym posiłkiem. Chwila przy ognisku daje wszystkim odrobinę wytchnienia i dodatkowo umacnia relacje między gospodarzami.

W Laszkach Krzysiek mierzy się z problemem przy uruchomieniu sprzętu do spawania. Na szczęście może liczyć na wsparcie Karola, który pomaga rozwiązać usterkę. Dzięki temu prace mogą ruszyć dalej. W tym samym czasie Emilka wraz z mamą konstruują budkę dla kaczek. - Pierwsza faza pracy nad domkiem dla kaczek była bardzo trudna - oceniła Emilia. Po ukończeniu zadania gospodyni postanawia spróbować swoich sił w spawaniu i rozpoczyna naukę podstaw tej umiejętności. To kolejny przykład, jak na gospodarstwie każdy dzień przynosi nowe wyzwania i okazje do zdobywania doświadczeń.

Z kolei w Kundziczach Igor i Maciek stawiają nowe ogrodzenie na pastwisku. Ich celem jest zabezpieczenie baranka Kostusia przed dzikimi zwierzętami. Mężczyźni dokładnie odmierzają teren, ustawiają słupki i rozpoczynają ich wkopanie. Takie prace wymagają precyzji i siły, ale przede wszystkim troski o bezpieczeństwo zwierząt.

Premiera opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (16.11) o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej zwiastun.

