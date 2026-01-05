We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego

W Kościele wschodnim Boże Narodzenie poprzedza 40-dniowy post, będący czasem duchowego przygotowania do świąt. Wielu wiernych rezygnuje w tym okresie z potraw mięsnych, a często także z nabiału. Najbardziej surowe zasady obowiązują w ostatnim tygodniu przed świętami, a w Wigilię post ma charakter bezwzględny.

W dniu Wigilii spożywany jest tylko jeden posiłek – postna kolacja. W klasztorach nie podaje się nawet ryb. Podczas wieczerzy wierni dzielą się prosforą, czyli pszennym chlebem używanym w Cerkwi do konsekracji i komunii. Kolacja często odbywa się po wieczornym nabożeństwie, choć część wiernych udaje się bezpośrednio na nocne uroczystości w cerkwiach.

Większość parafii prawosławnych w Polsce obchodzi Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, co jest szczególnie widoczne we wschodniej części kraju, w tym w województwie podlaskim. Nieliczne parafie świętują w tym samym terminie co katolicy.