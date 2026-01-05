We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego

Wierni Kościoła prawosławnego obchodzić będą we wtorek Wigilię świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. Przypada ona trzynaście dni po Wigilii u katolików, czyli 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim.

W Kościele wschodnim Boże Narodzenie poprzedza 40-dniowy post, będący czasem duchowego przygotowania do świąt. Wielu wiernych rezygnuje w tym okresie z potraw mięsnych, a często także z nabiału. Najbardziej surowe zasady obowiązują w ostatnim tygodniu przed świętami, a w Wigilię post ma charakter bezwzględny.

W dniu Wigilii spożywany jest tylko jeden posiłek – postna kolacja. W klasztorach nie podaje się nawet ryb. Podczas wieczerzy wierni dzielą się prosforą, czyli pszennym chlebem używanym w Cerkwi do konsekracji i komunii. Kolacja często odbywa się po wieczornym nabożeństwie, choć część wiernych udaje się bezpośrednio na nocne uroczystości w cerkwiach.

Większość parafii prawosławnych w Polsce obchodzi Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, co jest szczególnie widoczne we wschodniej części kraju, w tym w województwie podlaskim. Nieliczne parafie świętują w tym samym terminie co katolicy.

