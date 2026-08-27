Pogoda w Białymstoku. Prognoza na 28-30 sierpnia

Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na ciepły koniec sierpnia, choć aura nie będzie stabilna przez cały weekend. Pogoda na dni 28-30 sierpnia zapowiada zarówno bezchmurne niebo, jak i przelotne opady deszczu, co oznacza, że warto śledzić zmiany. Największe wahania dotyczyć będą zachmurzenia i siły wiatru. Temperatury w ciągu dnia pozostaną na przyjemnym, letnim poziomie, ale noce przyniosą zauważalną różnicę, szczególnie pierwsza z nich.

Słoneczny i rześki początek weekendu

Piątek, 28 sierpnia, zapowiada się na najładniejszy dzień weekendu pod względem nasłonecznienia. W Białymstoku niebo będzie praktycznie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem i letnią atmosferą. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą komfortowe 24 stopnie Celsjusza. Trzeba jednak pamiętać o wyraźnie chłodnej nocy – temperatura spadnie do zaledwie 9°C, co będzie odczuwalne po ciepłym dniu. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Pochmurna, ale najcieplejsza sobota

W sobotę, 29 sierpnia, aura w Białymstoku wyraźnie się zmieni, pokazując zupełnie inne oblicze. Mimo że będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą 26°C, słońca praktycznie nie zobaczymy. Niebo przez większość czasu będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Tego dnia nasili się również wiatr, osiągając prędkość około 5 m/s. Połączenie braku słońca z silniejszymi podmuchami może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa niż wskazania termometrów.

Niedziela z chmurami i deszczem

Ostatni dzień weekendu, 30 sierpnia, przyniesie dalsze zmiany w pogodzie i będzie tym najmniej stabilnym. Temperatura w Białymstoku będzie nieco niższa niż w sobotę, osiągając w dzień maksymalnie 24°C. Na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a co najważniejsze, po raz pierwszy w ten weekend pojawią się opady. Prognozowany jest niewielki deszcz, jego suma nie powinna przekroczyć 1 mm, więc nie należy spodziewać się ulewy, a raczej przelotnych mżawek. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że dzień będzie spokojniejszy pod tym względem.

Weekend w Białymstoku. Jak zaplanować czas?

Zmienna aura wymaga elastyczności w planowaniu wolnego czasu w Białymstoku. Słoneczny i pogodny piątek to idealny moment na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu – od spacerów po parkach po wycieczki rowerowe za miasto. Z kolei pochmurna, ale bardzo ciepła sobota może sprzyjać dłuższym wędrówkom bez obaw o intensywne słońce. Niedziela z przelotnymi opadami deszczu to z kolei dobry czas, by zaplanować wizytę w miejscach, które oferują schronienie pod dachem, lub po prostu postawić na spokojniejszy odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather