Pogoda w Białymstoku: 30 października - 1 listopada

Przed nami weekend w Białymstoku, który upłynie głównie pod znakiem chmur. Mimo że temperatury nie będą gwałtownie spadać, to jeden dzień wyróżni się opadami, co może wpłynąć na plany mieszkańców. Najcieplej będzie w piątek, jednak już sobota przyniesie bardziej deszczową zmianę w pogodzie. Niedziela z kolei znów będzie sucha, ale za to z najchłodniejszą nocą w tym okresie.

Początek weekendu dość ciepły, ale pochmurny

Piątek, 30 października, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Białymstoku. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 10 stopni Celsjusza. Dzień będzie więc najprzyjemniejszy termicznie, ale wieczorem i w nocy odczujemy już wyraźny chłód, gdy temperatura spadnie do blisko 4°C. Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, a wiatr pozostanie raczej słaby, osiągając prędkość około 2 m/s. Prawdopodobieństwo opadów jest znikome.

Sobota przyniesie deszcz

Wyraźna zmiana aury nadejdzie w sobotę. Chociaż noc z piątku na sobotę będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 6°C, to w ciągu dnia zrobi się chłodniej niż na początku weekendu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 8 stopni. Tego dnia, 31 października, mieszkańcy Białegostoku powinni spodziewać się słabych opadów deszczu. Opady nie powinny być intensywne, ale mogą towarzyszyć mieszkańcom przez dłuższą część dnia, co warto uwzględnić w sobotnich planach. Nieco mocniej powieje też wiatr, z prędkością dochodzącą do 3 m/s.

Powrót do aury bez deszczu

Po deszczowej sobocie ostatni dzień weekendu przyniesie pogodowe uspokojenie. W niedzielę, 1 listopada, opady deszczu ustaną, choć na niebie wciąż będzie utrzymywać się duże zachmurzenie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 9°C, będzie więc nieco cieplej niż w sobotę. Noc z niedzieli na poniedziałek okaże się jednak najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 4 stopni. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z prędkością zbliżoną do 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Weekendowa aura w Białymstoku będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu głównie w piątek i niedzielę. Mimo pochmurnego nieba, brak deszczu pozwoli na spacery po parkach czy miejskich alejkach, by złapać trochę oddechu, nawet jeśli słońca będzie niewiele. Sobota, z powodu zapowiadanych opadów, może okazać się lepszym dniem na spędzenie czasu w domu lub odwiedzenie miejsc pod dachem, takich jak galerie, muzea czy kina.

Dane pogodowe: OpenWeather