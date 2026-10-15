Pogoda w Białymstoku: 16-18 października

Najbliższy weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem stabilnej, suchej aury, bez jakichkolwiek opadów deszczu. Mimo to pogoda nie będzie nudna – na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i gęste chmury. Warto też zwrócić uwagę na temperaturę, która w najchłodniejszym momencie spadnie do zaledwie 2 stopni Celsjusza.

Początek weekendu z chmurami

Piątek, 16 października, przywita mieszkańców Białegostoku dużym zachmurzeniem. Mimo braku słońca będzie to całkiem ciepły dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 14 stopni Celsjusza. Noc przyniesie ochłodzenie do około 4 stopni. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie zaledwie 1 m/s.

Sobota przyniesie słońce, ale i chłód

Sobota, 17 października, okaże się zupełnym przeciwieństwem piątku. Niebo nad Białymstokiem będzie bezchmurne, co z pewnością ucieszy spragnionych słońca. Jednak za sprawą pogodnego nieba noce i poranki będą wyraźnie chłodniejsze. Temperatura minimalna spadnie do około 2 stopni, co czyni sobotę najzimniejszym dniem weekendu pod tym względem. W ciągu dnia termometry wskażą do 12 stopni. Wiatr pozostanie słaby.

Pochmurna i wietrzna niedziela

W niedzielę, 18 października, pogoda znów się zmieni. Słońce schowa się za gęstymi chmurami, a aura będzie przypominać tę z piątku. Będzie to jednak najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie około 14 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza niż poprzednia – około 5 stopni. Kluczową zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając prędkość do 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Weekend bez deszczu stwarza wiele możliwości. Sobota, mimo że chłodniejsza, dzięki bezchmurnemu niebu będzie idealnym dniem na dłuższy spacer po parku czy wycieczkę w tereny zielone, by skorzystać z promieni słońca. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza rano. Z kolei pochmurny, ale cieplejszy piątek i niedziela to dobry moment na załatwienie spraw na mieście, spotkania w kawiarnianych ogródkach czy odwiedziny u znajomych, bez obaw o nagłe załamanie pogody. Silniejszy wiatr w niedzielę może nieco uprzykrzać aktywności na otwartej przestrzeni.

Dane pogodowe: OpenWeather