Pogoda w Białymstoku: 12-13 czerwca

Weekend w Białymstoku rozpocznie się od umiarkowanych temperatur i przelotnych opadów. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Przez cały dzień mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Powieje też lekki wiatr, osiągający prędkość około 3 m/s.

Sobota przyniesie bardzo podobną temperaturę w ciągu dnia, która również zatrzyma się w okolicach 18 stopni. Wyraźna zmiana nastąpi jednak po zmroku – noc z soboty na niedzielę będzie znacznie cieplejsza, a słupki rtęci nie spadną poniżej 11 stopni. Opady deszczu utrzymają się, a ich suma będzie nieco wyższa niż dzień wcześniej. Wiatr pozostanie na zbliżonym, lekkim poziomie.

Weekendowe plany a pogoda w Białymstoku

Pogoda w Białymstoku w najbliższy weekend może zachęcać do aktywności pod dachem. Umiarkowane temperatury i zapowiadane opady deszczu sprawiają, że warto rozważyć spokojniejsze formy spędzania wolnego czasu. Mimo deszczowej aury, w chwilach gdy opady ustaną, możliwy będzie krótki spacer. Warto jednak mieć przy sobie parasol, planując wyjście z domu.

Dane pogodowe: OpenWeather