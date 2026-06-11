Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem niestabilnej aury. Prognozy od 12 do 14 czerwca wskazują na stałą obecność chmur i opadów deszczu. Mieszkańcy powinni przygotować się na spore wahania temperatury – między najcieplejszym a najchłodniejszym dniem różnica wyniesie kilka stopni.

Początek weekendu z chmurami i deszczem

Weekend rozpocznie się pochmurną i deszczową aurą. W piątek, 12 czerwca, na termometrach zobaczymy maksymalnie około 16 stopni Celsjusza, a przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie. Prognozowane są opady deszczu, które mogą być chwilami intensywne. Wiatr będzie jeszcze spokojny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 10 stopni.

Sobota najcieplejsza, ale wciąż deszczowa

Sobota, 13 czerwca, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Białymstoku. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do niemal 19 stopni, co będzie wyraźnie odczuwalne w porównaniu do piątku. Niestety, wyższa temperatura nie zagwarantuje słońca. Tego dnia również spodziewane są słabe opady deszczu. Zacznie też mocniej wiać – prędkość wiatru wzrośnie do około 4 m/s. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 9 stopni.

Chłodna i wietrzna niedziela na zakończenie

Koniec weekendu przyniesie wyraźne ochłodzenie. W niedzielę, 14 czerwca, temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 15 stopni, co sprawi, że będzie to najchłodniejszy dzień. Nocą termometry wskażą około 8 stopni. Co więcej, będzie to również najbardziej wietrzny dzień – porywy mogą osiągać prędkość do 5 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu. Opady deszczu, choć nieco słabsze, wciąż będą możliwe.

Weekend w Białymstoku. Co robić przy takiej pogodzie?

Zmienna i deszczowa pogoda może nieco skomplikować weekendowe plany. Sobota, jako najcieplejszy dzień, mimo opadów może być dobrą okazją do krótkiego spaceru z parasolem po miejskich alejkach. Warto jednak pamiętać o odpowiednim, nieprzemakalnym stroju. Chłodniejsza i wietrzna niedziela to z kolei dobry moment na spędzenie czasu w pomieszczeniach – można odwiedzić lokalne centra kultury, wybrać się do kina lub po prostu odpocząć w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather