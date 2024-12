Wichura powaliła potężny komin. Stalowa konstrukcja wbiła się w blok!

Wichury na Podlasiu. W Lipsku stalowy komin wbił się w blok

W poniedziałek (16 grudnia) na Podlasiu wieje silny wiatr. Wichura była na tyle mocna, że w Lipsku (powiat augustowski) przewróciła stalowy komin elektrociepłowni. Potężna konstrukcja wbiła się w blok mieszkalny. - Po godz. 10 w miejscowości Lipsk przy ul. Nowodworskiej doszło do zawalenia się stalowego komina na budynek mieszkalny - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Komin wbił się w ścianę na drugim piętrze, tuż przy oknie. Na miejscu pracują 4 jednostki straży pożarnej z Augustowa i Lipska. Trwa sprzątanie. To cud, że nikomu nic się nie stało.

Wiatr miał wiać w Lipsku z prędkością do 70 km/h, jednak - jak informuje będący na miejscu zdarzenia nasz reporter - porywy miały być znacznie silniejsze. Stalowa konstrukcja nie ugięłaby się przecież od niegroźnych porywów wiatru. W poniedziałek (16 grudnia) strażacy w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru interweniowali w woj. podlaskim kilkaset razy.

📅Dziś po godz. 10 w miejscowości Lipsk przy ul. Nowodworskiej doszło do zawalenia się stalowego komina na budynek mieszkalny. Na szczęście bez osób poszkodowanych‼️Na miejscu działają zastępy @KPPSPAugustow oraz OSP Lipsk, a także służby związane z zarządzaniem kryzysowym 🚒🧑‍🚒 pic.twitter.com/N5x3obukKV— KP PSP AUGUSTÓW (@KPPSPAugustow) December 16, 2024

Ostrzeżenie IMGW przed wiatrem na Podlasiu

Przed nami kolejne niespokojne godziny w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem dla północnych obszarów woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 17 w poniedziałek (16 grudnia), a w woj. pomorskim i zachodniopomorskim do wtorku (17 grudnia) do godz. 9.

Między godziną 11 a 12 najsilniejsze porywy wiatru notujemy na Wybrzeżu, w Gdańsku 86 km/h. 💨⚠️Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem 1 i 2 stopnia, które zostały przedłużone do jutra do godziny 9:00.Aktualne ostrzeżenia:https://t.co/SRg9XPyuvp#IMGW pic.twitter.com/Nd64ZOrahN— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 16, 2024