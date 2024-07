Wichury nad Polską. IMGW wydało nowy komunikat

Wichury szaleją w woj. podlaskim. Wiatr łamie drzewa i gałęzie, które spadają na drogi, domy i chodniki. W niedzielę w Łodzi drzewo zabiło rowerzystkę. Niestety w poniedziałek wichury nie odpuszczają. IMGW ostrzega mieszkańców północno-wschodniej Polski. W woj. podlaskim, w częsci woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu - informuje IMGW. Będzie mocno wiało co najmniej do godziny 18.30 (poniedziałek). Ostrzeżenie może być przedłużone aż do wtorku.

Nawałnica w Warszawie. Wichura łamała drzewa