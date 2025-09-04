Widzisz żółty znak przy drodze? Dla kierowców to ważna informacja. Co oznacza? Kogo dotyczy?

Polska, jako członek NATO, ma obowiązek stosowania wojskowych oznaczeń drogowych zgodnych z sojuszniczymi standardami. Charakterystyczne żółte tablice pojawiają się głównie przy mostach oraz innych kluczowych elementach infrastruktury. Ich rola jest niezwykle istotna – przekazują informacje kierowcom pojazdów wojskowych, czy dany obiekt, np. most, jest bezpieczny do przejazdu. Dla cywilnych uczestników ruchu znaki te nie mają praktycznego znaczenia – nie nakładają żadnych ograniczeń ani obowiązków. Stanowią jednak sygnał, że w danej okolicy mogą poruszać się pojazdy wojskowe.

Jak wyglądają wojskowe znaki drogowe?

Wojskowe znaki drogowe są łatwe do rozpoznania. To żółte tablice z czarnymi piktogramami. Dzielą się na dwie podstawowe grupy:

Znaki okrągłe (W-1 do W-5) – stosowane do oznaczania klasy obciążenia mostu. Informują, czy pojazd wojskowy nie przeciąży obiektu.

Znaki prostokątne (W-6 i W-7) – wskazują wymiary skrajni obiektu (wysokość, szerokość), czyli to, czy dany pojazd zmieści się np. na moście czy w tunelu.

Kierowca cywilny widząc taką tablicę powinien mieć świadomość, że może spotkać na trasie pojazd wojskowy.

Gdzie i kiedy można spotkać żółte znaki wojskowe?

Oznaczenia te mogą być ustawiane np. w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub na stałe np. w pobliżu poligonów. Większą ilość wojskowych znaków drogowych możemy zauważyć we wrześniu 2025, kiedy w naszym kraju odbwają się manewry wojskowe "Żelazny Obrońca-25". W związu z tym przy drogach pojawiają się żółte znaki wojskowej klasy obciążenia mostów czy wiaduktów. Warto pamiętać – dotyczą one wyłącznie kierowców wojskowych pojazdów.

Żółte znaki drogowe z czarnymi symbolami to wojskowe oznaczenia drogowe, które nie mają znaczenia dla kierowców cywilnych. Informują one wyłącznie o możliwościach przejazdu pojazdów wojskowych przez mosty czy tunele. Jeśli więc zauważysz taki znak na trasie – nie ma powodów do obaw. To sygnał, że w okolicy mogą znajdować się kolumny wojskowe, szczególnie podczas większych ćwiczeń.

