Wielka akcja drogówki tuż przed świętami wielkanocnymi. Nie będzie zmiłuj. Posypią się mandaty

Wielka akcja drogówki w woj. podlaskim! Jak informuje policja, działania są skoncentrowane przede wszystkim na miejscach newralgicznych oraz tam, gdzie występuje wzmożony ruch pojazdów. – Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – podkreślają mundurowi.

Kontrole prowadzone są zarówno z wykorzystaniem oznakowanych radiowozów, jak i pojazdów nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Zbliżający się okres świąteczny oznacza więcej pojazdów na drogach i większe ryzyko zdarzeń. Mundurowi apelują do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i przestrzeganie przepisów. – Apelujemy do kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu – przekazują policjanci.