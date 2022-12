Wielka kontrola taksówek "na aplikacje". ITD nie miała litości dla 29-latka: 16 tys. kary!

Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Policjanci z Białegostoku w miniony piątek przeprowadzili wielką akcję kontrolowania taksówek, które zamówimy z popularnych aplikacji. Funkcjonariuszy wspierał Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz Służba Celno-Skarbowa. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, ich uprawnienia, wymagania licencyjne, sposób przewożenia pasażerów i stan techniczny pojazdów. - W trakcie akcji służb, która trwała do późnych godzin wieczornych, policjanci skontrolowali blisko 120 pojazdów. W tym czasie funkcjonariusze ujawnili ponad 80 wykroczeń w ruchu drogowym dotyczących głównie niestosowania się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, braku wymaganego wyposażenia, stanu technicznego, czy korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu. Policjanci nałożyli na kierowców 54 mandaty karne, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu, a w 27 przypadkach zastosowali pouczenia - wylicza oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Jednym z kontrolowanych kierowców, 29-letni obywatel Algierii, nie posiadał licencji oraz badań lekarskich i psychologicznych. - Inspektorzy transportu drogowego wszczęli postępowanie administracyjne, a wysokość kary sięgnęła 16 tys. zł. W brawurowy sposób swoją taksówką kierował 21-letni białostoczanin. Policjanci zauważyli, jak na Piłsudskiego nie stosował się do linii ciągłej oraz wyprzedzał inne pojazdy bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. O wysokości kary w przypadku tego kierowcy zadecyduje sąd - dodaje oficer prasowy. Takie kontrole prowadzone przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i podlaskiej grupy SPEED mają charakter cykliczny i będą kontynuowane w przyszłości.

