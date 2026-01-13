Wielkanoc w innym terminie niż zwykle. Zobacz, jak zaplanować święta 2026

Wielkanoc w tym roku wypada w zupełnie innym terminie niż w poprzednim. Dla wielu osób to zauważalna zmiana – święta są przesunięte w kalendarzu o kilkanaście dni w porównaniu do zeszłego roku. To naturalne zjawisko, wynikające z zasad wyznaczania daty Wielkanocy, ale co roku potrafi zaskakiwać. W 2025 roku Wielkanoc była obchodzona 20 kwietnia, natomiast w tym roku przypada 5 kwietnia. Różnica wynosi 15 dni, co oznacza znacznie wcześniejsze świętowanie.

Wielkanoc nie ma stałej daty, ponieważ jest świętem ruchomym. Z tego powodu Wielkanoc może wypadać w szerokim przedziale czasowym – od końca marca do drugiej połowy kwietnia. Gdy w jednym roku święta przypadają bardzo późno, w kolejnym mogą zostać przesunięte wyraźnie wcześniej. Wielkanoc w ostatnich latach:

2020 – 12 kwietnia

2021 – 4 kwietnia

2022 – 17 kwietnia

2023 – 9 kwietnia

2024 – 31 marca

2025 – 20 kwietnia

2026 – 5 kwietnia

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które nastąpiło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Święta wielkanocne kończą Wielki Post i są poprzedzone Wielkim Tygodniem, obejmującym m.in.: Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Centralnym momentem świąt jest Niedziela Wielkanocna, a zaraz po niej obchodzony jest Lany Poniedziałek.

Czytaj też: Wybrano idealne imię dla psa. W Polsce nosi je też setki kobiet

Wielu osobom Wielkanoc kojarzy się z określoną porą roku i pogodą. Gdy święta z roku na rok przesuwają się o kilkanaście dni, łatwo odnieść wrażenie, że „wypadają za wcześnie” albo „za późno”. Tymczasem to całkowicie zgodne z wielowiekową tradycją wyznaczania ich terminu.