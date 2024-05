Wkrótce wielka podwyżka cen prądu! Zobacz, jak się do tego przygotować. Te urządzenia pożerają prąd w trybie czuwania

Rolnicy. Podlasie. Andrzej właśnie to ogłosił. Zaczęło się

Urządzenia elektryczne mogą zużywać prąd nawet wtedy, kiedy są wyłączone. Dzieje się tak, ponieważ wiele z nich przechodzi po wyłączeniu przechodzi w tryb czuwania (uśpienia). Chodzi o to, aby móc szybko uruchomić dane urządzenia. Najlepszy przykład to telewizor, który nieustannie zużywa minimalną ilość energii, aby mógł się szybko włączyć za pomocą pilota. W domach znajduje się wiele takich urządzeń, a ich odłączenie od zasilania może przynieść oszczędności rzędu kilku do kilkudziesięciu złotych rocznie. Zapoznajcie się z naszym zestawieniem, aby dowiedzieć się, które z nich zużywają najwięcej energii w trybie czuwania. Warto o tym wiedzieć, wszak od lipca wzrosną w Polsce opłaty za prąd. Kwoty podane w naszym rankingu mają charakter orientacyjny.

Warto również wiedzieć, które urządzenia w naszym domu pobierają najwięcej prądu. I okazuje się, że choć niektóre pobierają go naprawdę niewiele, to w naszych domach znajdują się energetyczne wampiry, winowajcy wysokich rachunków za prąd. Co pobiera najwięcej prądu?