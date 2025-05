"Czy oni mają w ogóle mózgi?". Żołnierze przypadkowo ostrzelali domy

Podróż w czasie do najpiękniejszego miasteczka Podlasia. To tu kręcili kultowy film

22 maja, podczas szkolenia wojskowego prowadzonego na strzelnicy we wsi Augustowo, doszło do niebezpiecznego incydentu. Trzy wystrzelone pociski, najprawdopodobniej po rykoszecie, doleciały aż do Bielska Podlaskiego. Uderzyły tam w dom mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Na szczęście nikt nie został ranny. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa, która tego samego dnia otrzymała oficjalne zawiadomienie o zdarzeniu. - W pierwszym momencie myślałem, że to ptak uderzył w okno - mówi nam Tadeusz Bienasz (65 l.), rolnik z Bielska Podlaskiego. – Kiedy zorientowałem się, co stłukło szybę, przeżyłem szok. Pocisk karabinowy utkwił w oknie pokoju mojej wnuczki. Tuż obok jej łóżeczka. Ma dopiero 6 lat. Gdyby akurat tam się bawiła, mogłaby już nie żyć albo odnieść poważne rany! Do teraz nie mogę się uspokoić! – opowiada z przjęciem mężczyzna.

"Czy oni mają w ogóle mózgi? Co to za wojsko?"

Rolnik zgłosił policji, że ktoś ostrzelał jego dom. - Zanim policjanci przyjechali zobaczyć co się stało, kolejnych kilka pocisków świsnęło mi koło uszu i uderzyło w moje zabudowania. To było przerażające! Usłyszałem odległe strzały. Wtedy domyśliłem się, co się dzieje. To ze strzelnicy w Augustowie! Dopiero policja przerwała ćwiczenia wojskowych. Podobno byli zupełnie nieświadomi, że w nas strzelają - opowiada nam pan Tadeusz.

i Autor: Adam Kardasz/SuperExpress Wojsko przypadkowo ostrzelało domy w Bielsku Podlaskim

Sam byłem w wojsku. Dawno, w 83 roku! Ale do dziś pamiętam, że bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. Nikt nie mógł oddać strzału w złym kierunku. Boję się pomyśleć, co by się z nami stało, gdyby wtedy ktoś strzelił w górę lub ot tak sobie, byle gdzie. Wtedy była dyscyplina. Czy oni mają w ogóle mózgi? Co to za wojsko? Kogo oni tam teraz przyjmują? – złości się Bienasz.

Sąsiedzi zaczęli oglądać swoje domy. Tomasz Daniluk (37 l.) od razu zobaczył dziurę w elewacji swojego budynku. Pocisk trafił kilka centymetrów od okna szkoły językowej. Tam się uczy młodzież. Było o włos od tragedii! Seria trafiła też w budynek pobliskiego zakładu pracy. Można je tam wydłubywać ze ścian. Pracuje tam kilkadziesiąt osób. Wszyscy byli zagrożeni.

Wojsko przeprasza i obiecuje pokryć koszty napraw

Karabin maszynowy PKM to potężna broń. Ma zasięg skuteczny do około kilometra, ale donośność maksymalna to 3800 m. Mjr Sebastian Migocki, rzecznik prasowy 18 Pułku Rozpoznawczego: "Bardzo poważnie potraktowaliśmy informację o tym incydencie. W dniu 22 maja odbywało się szkolenie z zakresu obsługi karabinu maszynowego na strzelnicy w Augustowie. Obiekt był wcześniej sprawdzony, czy spełnia warunki do tego typu strzelań. Żandarmeria Wojskowa bada wszystkie okoliczności tego zajścia. Szef Sztabu pułku przeprosił mieszkańców i obiecał pokryć koszty napraw."

