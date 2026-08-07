Incydent podczas lotu szkoleniowego. Wojskowy Mi-2 będzie sprawdzany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-08-07 10:06

Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie w sprawie zerwania linii energetycznej w miejscowości Zacisze na Podlasiu. Istnieje podejrzenie, że w zdarzeniu brał udział wojskowy śmigłowiec, który wykonywał w tym rejonie lot szkoleniowy.

Wojskowy śmigłowiec Mi-2 w locie. O śledztwie w sprawie zerwania linii energetycznej przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej / Wikipedia/ CC0 4.0

Zdarzenie miało miejsce w czwartek po godzinie 17, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie Żandarmerii Wojskowej. Uszkodzeniu uległa linia energetyczna średniego napięcia 15 KW.

Służby ustalają teraz, czy awaria była wynikiem kontaktu ze śmigłowcem wojskowym. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, ppłk Dariusz Rozkosz, przekazał, że maszyna typu Mi-2 realizująca lot szkoleniowy, wylądowała bezpiecznie w bazie, gdzie zostanie dokładnie przebadana.

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Jak podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje od PGE Dystrybucja, w wyniku awarii około 40 odbiorców było wczoraj wieczorem pozbawionych prądu.

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ŻANDARMERIA WOJSKOWA