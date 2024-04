37-letni Polak po dwóch latach spędzonych w Niemczech wrócił do Polski. Białostoczanin był poszukiwany od dwóch lat aż trzema listami gończymi. Miał do odbycia karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, jakich się dopuścił na terenie naszego kraju. Mężczyzna poszukiwany był również do ustalenia miejsca pobytu do kolejnych spraw w związku z oszustwem, niezatrzymaniem się do kontroli i groźbami karalnymi.

- W ręce kryminalnych z białostockiej komendy wpadł 37-letni poszukiwany. Mundurowi uzyskali informację, że mężczyzna, który ukrywał się blisko 2 lata w Niemczech przed organami ścigania wraca do kraju - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Został zatrzymany w centrum miasta, gdy po podróży z zagranicy, z całym dobytkiem wrócił do Białegostoku. Białostoczanin nie krył zdziwienia, gdy chwilę po wejściu na klatkę schodową natknął się na policjantów. 37-latek został zakuty w kajdanki, a następnie trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd do więzienia.

