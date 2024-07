Zerwał z elewacji godło Polski i rzucił je pod płot. Skandal na Podlasiu

79-letni mieszkaniec gminy Narewka na Podlasiu przyszedł na lokalny posterunek zgłosić problem sąsiedzki. - Ze względu na wczesną porę jednostka była jeszcze zamknięta. 79-latek nie chciał czekać na przybycie mundurowych. Nie skorzystał również z możliwości nawiązania telefonicznego kontaktu z kierownikiem posterunku lub dzielnicowym, do których numery są umieszczone przed wejściem do budynku - informuje oficer prasowy policji w Hajnówce.

Czytaj też: Nie wystarczało na rachunki. Znalazł sposób na darmowy prąd. "Musiałem sobie jakoś radzić"

Zdenerwowany 79-latek zerwał ze ściany godło Polski, a następnie wrócił do domu. Po drodze miał powiedzieć napotkanej osobie, że skoro przyszedł na policję i nikogo nie było, to "teraz policja sama ma przyjechać do niego". Stało się tak jak chciał. - Jeszcze tego samego dnia do jego domu zawitali hajnowscy kryminalni wspólnie z dzielnicowym z Narewki. Funkcjonariusze odnaleźli zerwane godło w trawie pod płotem posesji - kontynuuje oficer prasowy. Mieszkaniec gminy Narewka usłyszał zarzuty. Za niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Godło Rzeczypospolitej Polskiej grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.

Sonda Czy uważasz, że polska policja działa skutecznie? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie