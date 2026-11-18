Mężczyzna po wejściu do szkoły skierował się do świetlicy. Wskazał dziecko, ale ono go nie rozpoznało. - Mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Zaglądał do klas, chodząc po szkole. Po kilkunastu minutach został wyprowadzony z budynku przez pracowników - przekazała podkom. Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

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Policjanci otrzymali zgłoszenie już po tym, jak mężczyzna opuścił szkołę. Funkcjonariusze sprawdzili okolice placówki, ale nikogo nie znaleźli. Ustalili jego tożsamość w środę, 18 listopada, po analizie nagrań z monitoringu. Zatrzymany 36-latek jest mieszkańcem Białegostoku. Policjanci wykonują z nim czynności. W sprawie zawiadomienie złożyli rodzice.

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