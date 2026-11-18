Zwieńczeniem zmagań w konkursie Polska Miss 2026 będzie uroczysta gala zaplanowana na 7 marca 2027 r. w Warszawie. Zanim jednak kandydatki wyjdą na scenę, wezmą udział w intensywnych przygotowaniach, nagraniach wideo, sesjach fotograficznych oraz akcjach promocyjnych.

Polska Miss 2026. Ponad 16 tysięcy zgłoszeń i półfinały w dwóch miastach

Przepustkę do ścisłego finału w głównej kategorii zdobyło dokładnie 40 kobiet. Zanim znalazły się w tym gronie, musiały przejść przez etap zmagań regionalnych, Casting OPEN, a także ogólnopolskie półfinały, które zorganizowano 20 września w Poznaniu oraz 4 października w Warszawie.

Z danych udostępnionych przez organizatora wynika, że podczas całej obecnej edycji napłynęło ponad 16 tys. zgłoszeń, z czego przeszło 700 kandydatek zaprezentowało się w półfinałach na szczeblu ogólnopolskim. Ostatecznie w finałach trzech równoległych plebiscytów, czyli „Polska Miss, Polska Miss Nastolatek i Polska Miss 30+”, znalazło się łącznie 120 kobiet.

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Kim są finalistki Polska Miss 2026? Kierunki studiów i praca zawodowa

Kandydatki do korony mogą pochwalić się zróżnicowanym wykształceniem oraz pracą w wielu branżach. Na liście studiowanych przez finalistki kierunków są m.in. prawo, medycyna, architektura, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika, kosmetologia, a także finanse oraz stosunki międzynarodowe.

Niektóre pretendentki do tytułu z powodzeniem godzą zajęcia na uczelni z pracą zarobkową. Pozostałe uczestniczki prowadzą już własne firmy, budują autorskie marki lub korzystają ze zdobytych wcześniej dyplomów. Zawodowo spełniają się między innymi w sektorze finansowym, ochronie zdrowia, edukacji, marketingu, usługach oraz w branży nieruchomości.

Czas wolny od nauki i pracy zawodowej uczestniczki poświęcają na realizację swoich pasji. Wiele z nich interesuje się teatrem, śpiewem, tańcem oraz grą na instrumentach. Kobiety chętnie stawiają też na aktywność fizyczną, trenując koszykówkę, bieganie, jeździectwo, akrobatykę, narciarstwo czy rozmaite sporty wodne.

Finalistki chętnie uczą się także języków obcych, podróżują, fotografują, rysują oraz czytają literaturę. Dla sporej grupy kandydatek start w konkursie jest szansą na przełamanie własnej tremy, sprawdzenie swoich umiejętności na scenie bądź zrealizowanie odkładanych od dawna marzeń.

W okresie poprzedzającym wielką galę uczestniczki będą szlifować występy przed kamerą i prezencję sceniczną. Oficjalne profile Polska Miss będą publikować sylwetki kandydatek oraz bieżące relacje z tych przygotowań.

Główną galę finałową Polska Miss 2026 zorganizowano w niedzielę, 7 marca 2027 r. Z kolei dzień wcześniej rozstrzygnięte zostaną konkursy Polska Miss Nastolatek 2026 oraz Polska Miss 30+ 2026. Chociaż wszystkie te gale wypadają w marcu kolejnego roku, oficjalnie zamkną one edycję sygnowaną rokiem 2026.

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