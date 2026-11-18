Chłopak przyznał się i złożył wyjaśnienia – poinformowała we wtorek Prokuratura Rejonowa w Łomży, która nadzoruje dochodzenie w tej sprawie.

Policja informowała wcześniej, że chłopak tłumaczył, iż wpis zamieścił pod wpływem emocji i usunął go, gdy inni internauci zaczęli pisać, że będzie miał przez to problemy.

Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla 20-latka. Stosowane są wobec niego wolnościowe środki zabezpieczające – policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Podejrzanemu grozi do trzech lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odkryli na Facebooku pod filmem dotyczącym wydarzeń z Krakowa komentarze 20-latka spod Łomży zamieszczone dzień po zbrodni.

Dostępny publicznie wpis brzmiał – jak poinformowała we wtorek łomżyńska prokuratura: „dobrze zrobił j...ć polską policję też mam ochotę zabijać ludzi”.

Prokuratura autorowi tego wpisu postawiła zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania popełnienia przestępstwa dokonanego 7 listopada 2026 r. w Krakowie.

Nie uwzględniając wniosku o areszt, sąd ocenił, że nie ma obaw, by podejrzany podjął próbę ucieczki czy ukrywał się, jak również, że może dopuścić się popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu bądź bezpieczeństwu publicznemu.

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Tragedia w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.