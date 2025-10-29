Wszystkich Świętych w Białymstoku: policja wprowadza zmiany w ruchu i ostrzega kierowców

W związku z obchodami Wszystkich Świętych w wielu miejscach Białegostoku obowiązywać będą czasowe ograniczenia w ruchu. Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się i postoju, a część ulic będzie jednokierunkowa. Szczegóły w galerii. Policjanci apelują, by nie łamać przepisów i nie parkować na poboczach dróg, gdyż może to utrudniać przejazd służbom ratunkowym.

W okresie wzmożonego ruchu funkcjonariusze będą obecni przy największych cmentarzach, by sprawnie kierować ruchem i pomagać w znalezieniu miejsc parkingowych. W przypadku wątpliwości należy stosować się do ich poleceń, które – zgodnie z przepisami – mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.

Policjanci przypominają, że dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym łatwo o rozproszenie uwagi. W natłoku przygotowań i spotkań rodzinnych warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – zarówno na drodze, jak i w miejscach publicznych.

Najważniejsze zalecenia funkcjonariuszy:

Nie zostawiajmy torebek ani saszetek bez opieki na ławkach lub pomnikach.

Nie zabierajmy większej ilości gotówki ani biżuterii – wartościowe rzeczy zostawmy w domu.

Nie pozostawiajmy przedmiotów na widoku w samochodzie, nawet na krótko. Parkujmy w miejscach oświetlonych i uczęszczanych.

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych – w tłumie łatwo się zgubić, dlatego warto przygotować kartkę z numerem telefonu lub adresem.

Zabezpieczmy mieszkania – zamknijmy drzwi i okna, uruchommy alarm, poprośmy sąsiada o czujność.

Zwracajmy uwagę na podejrzane osoby, które bez celu kręcą się w pobliżu grobów czy parkingów.

W okresie świątecznym najważniejsze są polecenia funkcjonariusza kierującego ruchem. Ich sygnały mają pierwszeństwo przed światłami i znakami. Policjanci będą obecni nie tylko przy cmentarzach, ale również na głównych trasach wjazdowych do miasta, by zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych.