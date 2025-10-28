KAS zlikwidowała bimbrownię w gminie Mońki. 28-latek usłyszał zarzuty

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-28 7:46

Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zlikwidowali nielegalną bimbrownię działającą w jednej ze wsi na terenie gminy Mońki. W trakcie akcji zabezpieczono ogromne ilości zacieru, alkoholu i sprzętu do jego produkcji. Zatrzymany 28-latek odpowie za nielegalną produkcję alkoholu.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku skontrolowali gospodarstwo, w którym – jak wynikało z wcześniejszych ustaleń – produkowano nielegalny alkohol. Posesja była zabezpieczona monitoringiem wizyjnym, a w pomieszczeniach gospodarczych funkcjonowała kompletna linia produkcyjna.

Podczas przeszukania mundurowi znaleźli m.in. dwie kolumny destylacyjne oraz dwa kotły ogrzewane gazem z butli. W 57 plastikowych pojemnikach typu mauser znajdowało się niemal 55 tys. litrów fermentującego zacieru. Z takiej ilości można byłoby uzyskać około 8 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Produkcja odbywała się w brudnych i wilgotnych pomieszczeniach, a w kadziach z zacierem znajdowały się setki martwych owadów.

90-procentowy bimber i tony surowców

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli również 1110 litrów gotowego bimbru o mocy 90%, 745 kilogramów drożdży, 2,5 tony cukru oraz ponad 100 butli gazowych. W ziemi odkryto też pojemnik wykorzystywany do przechowywania płynnych odpadów pochodzących z produkcji alkoholu.

- 28-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wytwarzania i posiadania nielegalnego alkoholu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do 5 lat. Straty budżetu wynikające z niezapłaconego podatku akcyzowego przekraczają 500 tys. zł - informuje kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

MOŃKI
BIMBROWNIA